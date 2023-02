Un giocatore deludente, di difficile collocazione, pagato tanto e dal rendimento decisamente sotto le aspettative. Poi un gol decisivo allo Spezia, una rapida risalita nelle gerarchie, gare rabbiose e, infine,Inevitabile che poi oltre ai riflettori si accendesse anche il mercato intorno a lui con la Fiorentina che, con un colpo alla botte e un colpo al cerchio, è riuscita a difendersi da tutti gli assalti per il suo inaspettato gioiello. Tutto più o meno tranquillo, almeno finchépoco più di una settimana fa. L’offerta, la storia Instagram, il pressing di Xavi, la dirigenza Viola di traverso, la permanenza forzata, le scuse e il reintegro. Un caso, come dichiarato da Daniele Pradè, aperto e chiuso in neanche 24 ore. Chiuso sì, ma non a doppia mandata. PerchéE se Xavi lo ha piazzato in cima alla lista dei desideri per il mercato estivo, anche agli antipodi della capitale catalana il nome di Amrabat è finito sui taccuini dei direttori sportivi. Eh sì, perchéai blaugrana già dalla prossima sessione di mercato, magari giocandosi la carta di quel Rodrigoha postato nei giorni scorsi una storia in compagnia del CT marocchino Regragui con la maglia dei Leoni dell’Atlante. Maglia di chi? Manco a dirlo,. Insomma, non esageriamo se diciamo che in Spagna è esplosa una vera e propriaIl momento che Sofyan sta vivendo alla Fiorentina è piuttosto particolare. Fra qualche fischio e un po’ di mugugni della Fiesole, che non gli ha perdonato la manifesta volontà di andarsene, Amrabat non è ancora riuscito a ritrovare quello smalto scintillante che ne ha contraddistinto la kermesse qatariota. Emblematica la garaE nella patria del “Chi si hompra?” il pensiero predominante sembra essere uno solo: “Amrabat?”. Piuttosto paradossale se pensiamo che oltre i Pirenei ci sono fior fiore di squadre pronte a tutto per accaparrarselo.A luglio Sofyan Amrabat sarà a un anno dalla scadenza del proprio contratto, una situazione che esporrebbe la Fiorentina a rischi notevoli, se non fosse per la presenza. Una condizione posta a tutela del club di Viale Fanti che, se le cose resteranno così, sarà ben felice di osservare l’asta pronta a scatenarsi sul centrocampista. Il calciatore la sua volontà l’ha già pubblicamente espressa,