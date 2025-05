AFP via Getty Images

Napoli-Inter, un testa a testa per lo Scudetto: le quote dei bookmakers

E se ci fosse lo Spareggio? I bookmakers aprono i mercati sulla "Finale Scudetto"

Siamo ormai alle battute finali di un. Le due squadre hanno regalato una stagione incredibile, fatta di continui sorpassi e controsorpassi, persino all’interno dello stesso turno di campionato, come accaduto nell’ultima giornata. Se la classifica premia il loro cammino, resta da capire: quanto valgono davvero i loro allenatori in termini di qualità/prezzo? In questo approfondimento proveremo a rispondere a questa domanda, dando uno sguardo anche alle ultime quote vincente Scudetto dei bookmakers.Alla vigilia della 38ª giornata, il. La quota media degli azzurri è crollata a 1.08 dopo il pareggio dell’Inter contro la Lazio, riflettendo la crescente fiducia nei confronti della squadra di Antonio Conte. Ora, per assicurarsi il quarto titolo della loro storia, basterà battere il Cagliari davanti a un Maradona sold out.Situazione opposta per l’Inter, la cui quota è salita da 3.50 a 8.00, segnale chiaro del calo di fiducia da parte dei bookmaker dopo l’occasione mancata nell’ultimo turno. I nerazzurri devono vincere contro il Como e sperare in un passo falso del Napoli. In caso di pareggio dell’Inter e contemporanea sconfitta degli azzurri invece...si andrebbe allo spareggio!In caso di pareggio dell’Inter e contemporanea sconfitta del Napoli, si verificherebbe uno scenario clamoroso: uno. Alcuni siti scommesse hanno già iniziato a quotare questa possibilità, che riaccende ricordi storici.

Inzaghi e Conte, rapporto qualità/prezzo: qual è il costo di ogni punto conquistato?

L’unico precedente risale al 1964, quando Bologna e Inter si giocarono il titolo in una sfida secca, vinta dai rossoblù. Gli spareggi furono poi aboliti a partire dalla stagione 2005-06, ma sono stati ufficialmente reintrodotti in Serie A a partire dal campionato 2022-2023, proprio per situazioni di parità in vetta.

Nel pieno della lotta per il Tricolore, Affidabile.org ha analizzato un aspetto meno discusso ma altrettanto interessante: il rapporto tra stipendio e punti conquistati dagli allenatori nella stagione 2024/25. I risultati sono sorprendenti, soprattutto se si guarda ai protagonisti in vetta alla classifica. Antonio Conte (Napoli) e Simone Inzaghi (Inter), entrambi con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti, si collocano tra gli ultimi posti di questa particolare classifica. Nonostante le ottime prestazioni delle loro squadre, il rapporto qualità-prezzo non li premia: il costo per punto conquistato è tra i più alti della Serie A (rispettivamente di 78.947€ e 79.972€). Un dato che evidenzia come i risultati in campo non sempre corrispondano a un rendimento economicamente efficiente.

Allenatore Squadra Stipendio Netto Euro per punto Simone Inzaghi Inter €6.500.000 €79.972 Antonio Conte Napoli €6.500.000 €78.947

