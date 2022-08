Un paradosso in casa Manchester United: in vista dell'esordio in Premier di domenica, contro il Brighton, il tecnico dei Red Devils Erik ten Hag potrebbe essere "costretto" a schierare Ronaldo dal primo minuto. Come spiegato da The Athletic infatti, Anthony Martial, unica prima punta a disposizione, ha riportato un infortunio muscolare. Al momento, gli unici attaccanti disponibili sono Rashford ed Elanga, quindi CR7 - dopo le tensioni degli ultimi giorni - potrebbe partire titolare nella sfida d'esordio dei Diavoli rossi in campionato.