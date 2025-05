Paradosso Mbappé: stagione da record e Scarpa d'oro, ma il Real Madrid non ha ancora il nuovo Ronaldo

Straordinario solista o campione al livello di Messi e Ronaldo? Kylian Mbappé non ha ancora sciolto questo dubbio in modo incontrovertibile. Anche quest’anno l’attaccante ha stabilito un nuovo record personale, diventando il miglior marcatore nella storia del Real Madrid nella stagione di debutto, ma i Blancos sono stati battuti dal Barcellona in patria - in campionato, in Coppa del Re e in Supercoppa, mentre l’Arsenal li ha eliminati ai quarti di finale di una Champions League giocata sempre di rincorsa e con una fase a gironi molto al di sotto delle aspettative.

Mbappé ha realizzato 40 reti in tutte le competizioni con la squadra di: la prima contro l’nella Supercoppa Europea, l’ultima allanell’ultima giornata della Liga. Il francese ha battuto il record che apparteneva a, che nella stagione 1992/93 aveva segnato 37 goal complessivi al debutto. Inoltre,, precedendo giocatori come

Le motivazioni sono diverse: infortuni, poca continuità e un feeling tra le stelle in attacco che non è mai sbocciato.Inoltre, il suo arrivo ha limitato gli spazi a disposizione dei suoi compagni. A risentirne sono stati Bellingham, Rodrygoe soprattutto Vinicius.

. I suoi numeri parlano da soli e con il Real Madrid potrà conquistare tantissimi trofei nei prossimi anni. In tutta la carriera, però,come ha sempre fatto per esempio. Questo è l’ultimo passo che lo separa dai, in programma il 31 maggio contro l’. La coppa che il Psg non è mai riuscito ad alzare, nemmeno quando in squadra c’erano. Il francese è stato l’ultimo a salutare il club, che non sembra risentire della sua assenza.