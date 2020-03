Tra le situazioni paradossali causate dal Coronavirus c'è sicuramente quella della Sampdoria, reduce da due rinvii e arrivata a mercoledì senza conoscere ancora l'avversaria per il prossimo turno. Ciò causa naturalmente problemi logistici alla società per quanto concerne l'organizzazione della trasferta, ma anche difficoltà ulteriori alla formazione di Ranieri e ai giocatori, che ancora non sanno che tipo di partita dovranno preparare, e contro quale avversaria. I problemi, però, coinvolgono anche i tifosi, impossibilitati ad organizzarsi in vista dell'eventuale match, casalingo o in trasferta, ammesso e non concesso che possano prendere parte all'evento.



Un altro paradosso, ricorda Il Secolo XIX, è rappresentato dal fatto che la Sampdoria ancora non conosce l'avversaria che affronterà nel fine settimana. Se l'Inter non si fosse opposta, il Doria avrebbe già avuto un calendario predefinito, con la squadra di Juric al sabato. In questo modo invece sono tre le possibili avversarie tra sabato e lunedì: potrebbe esserci il Verona al Ferraris, oppure la Roma in trasferta o addirittura l'Inter, in caso dovesse passare la richiesta di Marotta di giocare prima Inter-Samp e poi il match con la Juventus.