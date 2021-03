Ha sorpreso la convocazione diin Nazionale. Robertoe lo ha più volte ribadito nelle interviste in questi anni, mae per questo ha destato stupore la presenza del suo nome nelle convocazioni. Non per le indubbie qualità del giocatore, ma percon la maglia dell'Inter. Complici sicuramente diversi problemi fisici, ma non solo: Antonio: 10’ contro il Benevento (4-0); poi sono arrivate due panchine, due esclusioni per un affaticamento muscolare e altre tre panchine.tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Ha giocato pochissimo e non ha mai convinto Sensi, che è stato comunque convocato dal ct Mancini per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali.- Una. Insieme a Barella il grande investimento dell'estate 2019 su uno dei migliori prodotti del calcio italiano(c’era anche il Milan sulle sue tracce). Poi, una serie interminabile di problemi fisici e incomprensioni con Conte legate alle perplessità sui suoi metodi di lavoro che lo hanno gradualmente marginalizzato rispetto al resto del gruppo. Se l’allenatore resterà alla guida dell'Inter anche nella prossima stagione,. Il suo futuro sembra segnato, salvo clamorose sorprese nel finale di campionato.