In Paraguay la calciatrice Dahiana Bogarín, che milita nell’Olimpia Femenino, è stata premiata come miglior interprete della terza giornata di campionato, grazie alla splendida prestazione disputata contro il Guaranì: a far discutere è stato però il premio che la giocatrice ha ricevuto a fine gara, un set di pentole del brand Casa Tramortina. Non sono mancate le polemiche e i commenti sui social, che hanno fatto notare come fosse fuori luogo il tipo di riconoscimento dato alla calciatrice: il club paraguaiano ha comunque celebrato il tutto, con un post sui social.