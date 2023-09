Guillermo Barros Schelotto non è più il Ct del Paraguay. Il tecnico è stato esonerato dopo lo 0-0 in casa col Perù è la sconfitta col Venezuela. "Auguriamo a lui e al suo staff ogni successo - scrive la federazione paraguaiana - e li ringraziamo per l'impegno e la dedizione che hanno avuto alla guida dell'Albirroja".