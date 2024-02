Parametri zero: obiettivi Milan, grandi ex e... Ecco i 15 migliori giocatori in scadenza di contratto nella Premier

SCORRI PER VEDERE: LA TOP 15 DEI PARAMETRI ZERO DELLA PREMIER

Il 1° febbraio ha fatto suonare il gong sullama il focus delle squadre alla ricerca di rinforzi si è già spostato sui calciatori che hanno iA febbraio infatti i club interessati a prelevarli apossono già approcciarli e fargli firmare i loro prossimi accordi.Nei giorni scorsi abbiamo già iniziato a fare una panoramica sui profili più interessanti di calciatori in scadenza di contratto a giugno 2024, prima analizzando, e poi andando a vedere il quadro generaleDa oggi scendiamo più nel dettaglio, andando a osservare, caso per caso, la situazione dei parametro zero nei singoli, e principali, campionati in Europa.Analizziamo la situazione di quello che è unanimemente considerato come il migliore campionato al mondo,Qui in scadenza ci sonovecchi lupi di mare pronti a dare un contributo a ogni latitudine. Ma, se si cerca bene, si trovano anche profili più giovani e vere e proprie occasioni di mercato. Non stupisce infatti che lo stessoabbia già adocchiato un paio di nomi di questa lista che comprende anche alcuni calciatori che hanno calcato i nostri campi e vedrebbero di buon occhio un ritorno in Serie A. Ecco il quadro dei principali calciatori della Premier League in scadenza di contratto a giugno.