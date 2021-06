Fabio Paratici, nuovo Managing director, area calcio, del Tottenham, commenta la sua nuova avventura a Londra: "Sono entusiasta di questa fantastica opportunità e ringrazio la Società e il Presidente per la fiducia accordatami. Il Tottenham è uno dei migliori club nel Regno Unito e in Europa con un ambizioso piano a lungo termine. Dedicherò tutto me stesso a questa nuova impresa e non vedo l'ora di lavorare con il team di gestione per scrivere un nuovo capitolo, si spera di successo, nella storia del Club".



IL PRESIDENTE - Queste, invece, le parole del presidente degli Spurs, Daniel Levy: "Conosco Fabio da diversi anni e porta con sé una vasta esperienza nello scouting, nelle attività giovanili e calcistiche. Ha un eccezionale storia nell'assemblare squadre competitive. Come tutti sappiamo, la Juventus è stata un club di grande successo e lui è stato una parte importante di tutto questo. Sarà una grande aggiunta alla struttura di gestione. Sono lieto che guiderà la squadra calcistica del Club mentre guardiamo avanti alla prossima stagione".