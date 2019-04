Fabio Paratici, responsabile Area Sport della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Fiorentina: "Il futuro di Allegri? Ne hanno già parlato il presidente e l'allenatore, non si può essere più chiari di così. Oggi speriamo di festeggiare l'ottavo scudetto consecutivo e cerchiamo di godercelo perché ce lo siamo meritato. Ronaldo? Su Cristiano non ci sono dubbi, sarà il futuro della Juventus. È sorridente come tutti noi, abbiamo nelle nostre mani la possibilità di centrare un risultato storico".