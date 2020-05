A margine della sua intervista a Sky Sport, il ds della Juventus, Fabio Paratici ha rivelato anche un retroscena che riguarda l'acquisto di Rodrigo Bentancur dal Boca Juniors: "Quello di Bentancur è stato un gran colpo per la Juventus del futuro che sono riuscito a fare tramite un escamotage. Vi spiego: l'operazione fu legata a Tévez e molto particolare perché Carlitos ci aveva chiesto di tornare al Boca Juniors che non poteva pagarci in alcun modo il suo cartellino, pur volendo non potevano proprio pagare.



Noi come Juventus avendo ancora un anno di contratto non volevamo né potevamo regalarlo: l'escamotage è stato di farci pagare Tévez attraverso cinque o sei opzioni sui giovani. Il Boca ha accettato, noi abbiamo scelto questi giocatori tra cui Bentancur che mi ha colpito da subito. Io credo che questo tipo di affare in Sudamerica possa essere ripetibile, potrei farlo ancora", conclude. Riferimento a Higuain col River Plate?