Il dirigente della Juventus Fabio Paratici è intervenuto a Rai Sport prima della finale di Coppa Italia con il Napoli: "​E' importante, ci si gioca un trofeo. Ogni stagione partiamo per cercare di vincere in ogni manifestazione in cui siamo presenti. E' la seconda finale di questa stagione, cercheremo di vincere. I ragazzi sono entusiasti, nonostante l'assenza di pubblico che è pesante".