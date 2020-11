Il futuro di Georginio Wijnaldum, in scadenza di contratto con il Liverpool nel giugno del 2021, sembra scritto, con destinazione Barcellona, dove Ronald Koeman vuole costruire una squadra sempre più Orange. In Italia, fra gli 'specialisti' dei parametro zero, lo juventino Paratici e l'interista Marotta hanno provato a sondare il terreno, fiutando l'affare, ma con speranze di successo quasi nulle di dar fastidio al Barça su questo obiettivo.