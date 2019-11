Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: "Vincere di un gol di scarto? E' un valore, poi ci sono i periodi in cui è difficile analizzare questi dati. L'importante è creare occasioni, poi verranno più gol di quelli già segnati".



SU HIGUAIN - "Higuain? Sta giocando molto bene, è sempre stato uno dei primi tre centravanti del mondo e sta facendo quello che noi ci aspettiamo da lui. E' un bravissimo ragazzo e un bravissimo calciatore. Non ha mai voluto lasciarci, noi quest'estate, come ho già ripetuto, siamo stati attenti a tutto, entrate e uscite. Abbiamo parlato tanto con lui, visto che l'ultimo anno non era stato così convinto di lui stesso, da qui la decisione di darlo in prestito al Milan. Quest'anno invece era convinto e lo abbiamo tenuto".



CUADRADO - "Rinnovo? Non è ancora del tutto ultimato ma siamo molto vicini".