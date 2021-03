Fabio Paratici, CEO della Juventus, ha parlato a Sky poco prima dell'inizio del match decisivo di Champions League contro il Porto:



SULLE DISTRAZIONI DELL'ANDATA E I RECUPERI - "In molti stanno rientrando, anche se non sono al top. E' una buona cosa".



SULLA VITTORIA CON LA LAZIO - "Ci dà grande fiducia, ma in Champions le partite sono più complicate. All'andata non ci è andata bene"



SU RONALDO E IL RINNOVO - "C'è tempo, ha ancora un anno di contratto. Non è all'odine del giorno, c'è tempo per parlarne".



SU CHIESA - "Non è facile arrivvare alla Juve da squadre diverse da quelle che giocano la Champions, è impegnativo. Eravamo convinti di lui perché avevamo intravisto il carattere da Juve, il modo di interpretare la partita con lo stile del club".



SU MESSI - "In questo momento tutto il calcio deve fare riflessioni di altro tipo, è improbabile"



SU KULUSEVSKI - "Sta facendo una grande stagione, ha fatto parecchi gol e assist. E' un calciatore in evoluzione, ha solo 20 anni. Può fare diversi ruoli in diversi moduli, ha tutto. Può diventare un trequartista o una mezzala alla de Bruyne".