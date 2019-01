Se mi lasci non vale, almeno fino a giugno. Medhi Benatia spinge per andare via già a gennaio, ma la Juventus non ha intenzione di lasciarlo partire a stagione in corso. La situazione non è cambiata nemmeno dopo l'incontro di oggi a Milano tra il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici e Houssein Kharja (ex centrocampista di Fiorentina, Genoa, Inter e Roma), diventato agente del difensore marocchino. Che vuole giocare di più, ma è chiuso da Bonucci e Chiellini. Anche se Allegri lo considera la prima alternativa alla coppia titolare, visto che gli ha concesso più minuti (540) di Rugani (450) e Barzagli (200).



Diverso il discorso per la prossima estate, quando Benatia (32 anni il 17 aprile) avrà solo un altro anno di contratto: l'attuale accordo da 3 milioni di euro netti a stagione scade nel giugno del 2020. In Italia si è vociferato di un possibile interesse da parte del Milan nei suoi confronti, mentre sul mercato estero è sempre attuale la pista che porta a Marsiglia. Dove Rudi Garcia lo conosce benissimo, avendolo già allenato ai tempi della Roma. Ma per ora Benatia dovrà mettersi l'anima in pace, consolandosi con la presenza nella squadra africana dell'anno 2018 annunciata proprio oggi.