Come migliorare una squadra che sembra perfetta? La risposta è semplice: trasformare il verbo copulativo "sembrare" e trasformarlo in "essere". Questa Juventus, infatti, sembra perfetta (e in larga parte lo è) ma ha ancora un difetto, seppur marginale, che può essere colmato trasformando la macchina quasi perfetta in inattaccabile.



UN'INCERTEZZA A CENTROCAMPO - La rosa della Juventus sembra completa in ogni reparto sia nell'11 titolare che nelle possibili alternative da portare in panchina (anche se forse un terzino in più non guasterebbe). Eppure, almeno nei possibili titolari, nella Juventus rimane un'incertezza di fondo in uno dei tre ruoli del centrocampo. Se Matuidi e Pjanic sono intoccabili e rappresentano un top assoluto nei rispettivi ruoli, rimane scoperta il terzo braccio del tridente quello che oggi è occupato alternativamente da Emre Can e Khedira. Ecco l'ex Real Madrid è sicuramente in una fase calante della propria carriera, soprattutto a livello fisico, mentre l'ex Liverpool è adattato nel ruolo trovandosi meglio nel ruolo di vice-Pjanic.



PARATICI MENTE - Per questo, nonostante le dichiarazioni di facciata rilasciate nella giornata di ieri dal direttore sportivo Fabio Paratici, un giocatore come Paul Pogba o Sergej Milinkovic-Savic è esattamente il profilo di giocatore che la Juventus non solo sta seguendo, ma proverà ancora a trattare nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. Una mezzala fisica, di grande inserimento, ma con qualità e con tanti gol nelle gambe. Non un vice, ma un autentico erede di Khedira. Per migliorare una squadra che sembra perfetta e farla diventare invincibile.