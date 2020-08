Nella notte il primo summit, quello che ha di fatto portato alla conferma di una decisione ormai nell'aria da troppo tempo:Il consiglio di un brevissimo sonno ha confermato l'esonero, comunicato prima al diretto interessato, alla squadra, infine comunicato ufficialmente dal club. Poi qualche ora ancora, per gli ultimi contatti con Simone Inzaghi, Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino e Paulo Sousa: per un motivo o per l'altro non è tempo per loro, non lo è ancora o ormai non lo è più.Appena venerdì notte d'altronde Andrea Agnelli aveva ribadito la fiducia a tutta la squadra decisionale della Juve. Maal di là delle voci di una separazione che sembrava essersi già consumata parallelamente all'esonero di Sarri. Una decisione non presa e non condivisa fino a questo punto da Paratici, che pureal netto delle dichiarazioni rilasciate in serata a Sky Sport (“è un predestinato”), arrivate una settimana dopo la presentazione in pompa magna per l'Under 23: “”.E non sembra particolarmente entusiasta, non potrebbe essere altrimenti, della promozione in arrivo per Federico Cherubini, da tempo suo vice e pronto a occupare un ruolo di raccordo del tutto simile a quello del direttore generale in passato occupato da Beppe Marotta: non a caso anche nelle ore frenetiche in cui circolava l'addio di Paratici era proprio il nome di Cherubini a essere l'unico indicato come successore.. Lui ha dato fiducia a Paratici (e Nedved) nell'accettare di mandare via Max Allegri per Sarri, lui ha deciso tempi e modi di chiusura della breve era Sarri e il nome del successore.La Juve ha parlato, le voci legate all'addio di Paratici erano “totalmente infondate”. Ma ora più che mai, tutto può accadere.