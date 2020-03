Calcolare oggi tutti i danni e le trasformazioni che il coronavirus porterà sulla nostra società, calcio incluso, è ancora prematuro. L'evoluzione della pandemia sembra lontana dal dirsi conclusa, però - se le certezze sono ancora poche - si può già provare a fare qualche previsione su come possa essere la vita di domani. Anche per quanto riguarda il calciomercato - con i club colpiti dal virus anche e soprattutto nel portafoglio - ci saranno trasformazioni evidenti. Quali? Secondo un'inchiesta di Tuttosport, ci saranno meno soldi in circolazione, quindi meno trattative cash e più scambi.