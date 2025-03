Paratici: quando finisce la squalifica e il punto sull'inchiesta plusvalenze Juventus

Getty Images

Sono settimane importanti in casaper la scelta del nuovo direttore sportivo e il nome diè quello più caldo.L'ex Juventus è in cima alla lista che comprende altri profili di alto livello (Igli Tare e Tony D'Amico ad esempio), ha voglia di tornare in pista dopo la brusca interruzione del suo rapporto con il Tottenham e la squalifica per il casocon il club bianconero, che si avvicina al termine. La vicenda, però, è ancora aperta sul fronte penale, per il quale sono attese novità nelle prossime settimane.Quando finisce la squalifica e la situazione legata all'inchiesta sui conti della Juventus: il punto.

- Paratici attualmente sta scontando una squalifica comminatagli nel 2023, quando venne indagato e condannato nell'inchiesta relativa al caso plusvalenze che ha visto implicata la Juventus, penalizzata di 10 punti in classifica nell'annata 2022/23. Sanzione alla quale si sono aggiunte le pesanti squalifiche degli allora dirigenti bianconeri: tra questi Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene.Paratici ricopriva il ruolo di direttore sportivo della Juventus e in seguito all'apertura del processo sportivo contro il club bianconero nell'ambito dell'inchiesta relativa ai reati di, il 20 gennaio 2023 la Corte Federale d'Appello della FIGC ha riconosciuto colpevole il dirigente,dalla possibilità di svolgere attività in ambito federale. Il ricorso presentato da Paratici, che nel 2021 aveva firmato con il Tottenham, è stato respinto il 19 aprile dal Collegio di Garanzia del CONI. La FIGC, inoltre, ha presentato alla FIFA la richiesta di estendere la squalifica del dirigente in ambito internazionale, accolta dal comitato organizzativo del calcio mondiale.

Paratici ha così rassegnato le proprie dimissioni da direttore generale del Tottenham, nell'aprile del 2021. Nelle settimane successive, Paratici è riuscito a incassare una parziale vittoria presentando un ricorso ufficiale alla FIFA contro l'estensione della squalifica a livello internazionale, ricorso accolto dalla FIFA: la squalifica di 30 mesi è rimasta inalterata, ma Paratici ha ottenuto la possibilità di continuare a lavorare nel mondo del calcio seppur con mansioni ridotte.- Paratici è stato squalificato il 20 gennaio 2023 e la FIGC ha imposto uno stop di 30 mesi al dirigente piacentino: di conseguenza,. A partire dal 21 luglio 2025 saranno scaduti i termini della squalifica sportiva.

- Nel frattempo prosegue l'inchiesta sui conti della Juventus del periodo compreso tra il 2019 e il 2021 prosegue a Roma. Paratici ha in corso unaper i reati a carico dei singoli individui sotto la giurisdizione della giustizia ordinaria: i reati contestati a vario titolo ad Agnelli, Nedved, Paratici, Arrivabene e agli altri indagati sono quelli di aggiotaggio, fatture false e ostacolo alla vigilanza.Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il sostituto procuratore Lorenzo Del Giudice hanno già chiesto il rinvio a giudizio, mariguardanti il sequestro di materiale informatico durante perquisizioni del 2021 e la mancata selezione del solo materiale pertinente, che avrebbe quindi leso diritti di difesa e personali avendo compreso dati sensibili e coperti da privacy come foto personali o cartelle cliniche.

La prossima udienza è fissata per martedì 15 aprile 2025 e in quell'occasione il GUP Anna Maria Gavoni dovrà pronunciarsi sull'istanza presentata dalla difesa.. Se invece il GUP accogliesse l'istanza e stabilisse il non luogo a procedere, la Procura potrebbe ancora impugnare alla Corte d'Appello e i tempi del giudizio sulla vicenda si dilaterebbero ulteriormente.