Nel CR7Day è Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, a svelare a Sky Sport i retroscena del trasferimento di Cristiano Ronaldo in bianconero: "L'idea folle è partita dopo il gol folle che ha segnato a noi in rovesciata e la standing ovation dello stadio. Qualche giorno dopo ci siamo sentiti con Mendes, che ci disse che Cristiano era rimasto colpito dall'attenzione ricevuta, ci ha detto che un giorno sarebbe voluto venire alla Juventus. 'Capisco i sogni, pochi si avverano', gli ho risposto. Poi, quando abbiamo chiuso Cancelo, mi ha spiegato la situazione. Ne ho parlato con il presidente in primis, i numeri erano la cosa più difficile: si è preso preso qualche ora di tempo, mi ha detto di andare avanti e di vedere se ci fosse davvero l'opportunità. Era una cosa unica, è il giocatore più forte al mondo e quando le trattative sono fatte tra due grandi istituzioni come Juve e Real Madrid, con un grande giocatore come lui e un grande agente come Mendes, è più facile fare business e fare trasferimenti".