C'è il mercato in uscita, oggi più che mai urgente e attuale in casa. C'è il mercato in entrata, oggi più che mai legato a quello in uscita in casa Juve. E poi ci sono delle situazioni contrattuali da tenere sempre sotto controllo, anche o soprattuto in tempo di mercato. Così in questi giorni durante i frequenti incontri tra Fabioe Alessandroper discutere del futuro di Mattia, si è arrivati anche ad una conclusione (o quasi) per quel che riguarda il rinnovo di contratto di JuanE dopo aver sondato il mercato, la volontà è stata subito quella di restare. Poi è arrivata dalla Cina un'offerta che potenzialmente avrebbe potuto cambiare la storia, ma dopo 48 ore di riflessione alla fine Cuadrado ha deciso di respingere gli assalti milionari dello Shanghai Shenhua.. Ma anche dovesse arrivare la firma già in questi giorni, non cambierebbe la situazione che lo accomuna a praticamente tutti i suoi compagni di squadra: se da qui al 2 settembre dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbe in ogni caso partite.Nei colloqui tra Paratici e Lucci si è parlato ovviamente anche di Perin. Che si trova nuovamente incastrato in una situazione d'attesa. Saltato l'accordo col Benfica, il portiere ha infine rifiutato l'ipotesi Aston Villa e ora anche la pista che lo avvicinava al Monaco si è raffreddata.