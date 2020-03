La Juventus vuole Gabriel Jesus. E il matrimonio si può fare, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da calciomercato.com. L'attaccante brasiliano è un vero pallino di Fabio Paratici che aveva già provato a portarlo in bianconero nel recente passato. E nelle idee del direttore sportivo bianconero Gabriel Jesus andrebbe a prendere il posto in rosa di Gonzalo Higuain che potrebbe essere ceduto la prossima estate. E il Manchester City? Guardiola stravede per il suo centravanti ma non lo considera incedibile, c'è stata una piccola apertura a parlarne. I dettagli nel nostro focus video: