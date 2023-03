Leandro Paredes vede un futuro lontano dalla Juventus. Mentre i bianconeri riflettono sul riscatto al termine del prestito dal PSG, ipotesi sempre più fredda, il centrocampista svela i piani per il futuro in una diretta Twitch con SportsCenter in Argentina: "ono nel pieno della mia carriera, qui sto bene come si trova bene la mia famiglia. Voglio certamente tornare al Boca ma non adesso, finirò sicuramente lì la mia carriera".