Mancano appena tre giorni alla chiusura del mercato estivo e Leandro Paredes non è ancora diventato un giocatore della Juventus. Al momento la situazione è in stand by, ma la trattativa è ancora in corso e i tifosi bianconeri continuano a sognare. L'attesa ha però scatenato l'ironia dei social: ecco le reazioni più divertenti.