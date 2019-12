Obiettivo della Juventus, che valuta uno scambio con Emre Can al PSG, Leandro Paredes parla dei propri desideri per il futuro a ESPN: "L'ho detto molte volte, non voglio tornare al Boca Juniors per ritirarmi. Mi resta ancora molto tempo in Europa, però voglio tornare nel club ed essere in forma. Preferisco tornare al Boca e vincere la Copa Libertadores piuttosto che vincere la Champions League con il PSG e che mi diano il Pallone d'Oro!".