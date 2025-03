Paredes e la clausola con la Roma: "Ho fatto di tutto per tornare al Boca"

Dopo la vittoria dell'Argentina contro l'Uruguay nella partita di qualificazione al Mondiale 2006 che si giocherà in Canada, Stati Uniti e Messico (1-0, gol di Thiago Almada e rosso per Nico Gonzalez al 95'),. Il classe '94 ha giocato per quasi tutta la partita davanti alla difesa nel 4-2-3-1 di Scaloni (vicino a lui c'era Mac Allister), è uscito nei minuti finali lasciando il posto a Balerdi del Marsiglia.

- Intervenuto ai microfoni di TyC Sports, Paredes ha spiegato come funziona la clausola presente sul suo contratto con la Roma: ". Non ho parlato con i dirigenti del club argentino, ma solo con quelli della Roma., ma il trasferimento non si è concretizzato per mille motivi. Vedremo cosa succederà in futuro, anche se in estate non sarà facile; il momento più semplice era la finestra di mercato di gennaio".- Come rivelato dallo stesso giocatore, Paredes quindi ha una clausola rescissoria valida soltanto per il Boca Juniors:. La clausola sarà valida per le prossime tre sessioni di mercato, anche se il contratto di Paredes con la Roma scade prima della scadenza della clausola: poche settimane fa il giocatore ha rinnovato fino al 2026. Sul vecchio contratto era presente una clausola di rinnovo automatico fino al 2026 a determinate condizioni, ma le parti hanno preferito comunque sedersi a trattare per aumentare anche l'ingaggio.