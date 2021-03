Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain, parla a Journal du Dimanche del suo trasferimento nel 2019, che lo ha portato a Parigi dallo Zenit per 47 milioni. Queste le sue parole: “Chi ha parlato di fallimento in merito al mio trasferimento ha commesso un'ingiustizia. Ora Pochettino mi sta dando molta fiducia e tanta libertà in campo. Con lui faccio il mio gioco e mi trovo a mio agio".