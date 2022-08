L'allenatore del Psg, Christophe Galtier, ha annunciato in conferenza stampa che Leandro Paredes non sarà con il resto della squadra per la partita contro il Tolosa nel match in programma domani: "Paredes non sarà nel gruppo, ha trovato l'accordo con la Juventus. La testa è altrove anche se è ancora un giocatore del Psg". Parole che di fatto avvicinano ancora di più l'arrivo dell'argentino a Torino.



Il centrocampista classe 1994, aveva già da tempo l'accordo con la Juventus mentre mancavano ancora alcuni dettagli con il club parigino sulle condizioni per cui sarebbe scattato l'obbligo di riscatto (fissato a 15 milioni). Le parole di Galtier però non lasciano molti dubbi, i bianconeri sono pronti ad accogliere il nuovo regista, voluto fortemente dal tecnico, Massimiliano Allegri.