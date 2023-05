Leandro Paredes, centrocampista della Juventus, parla così a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta oggi contro la Cremonese: "La miglior prestazione da quando sono alla Juve? Penso di sì. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione tutti, non solo io, abbiamo vinto e sono contento. Come mai non ho reso fin qui? Nel calcio sono momenti che capitano, adesso devo guardare solo avanti".



Il rapporto con Allegri?

"Abbiamo parlato e abbiamo chiarito. Adesso dobbiamo guardare tutti avanti, uniti verso i nostri obiettivi".