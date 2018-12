Il Milan lo ha sfiorato più volte e con diverse proprietà. Ma Leandro Paredes continua da tempo a pensare ai rossoneri: tornerebbe in Italia di corsa, non è una novità la sua voglia di rientrare in Italia dopo l'esperienza tra Empoli e Roma, è stanco della Russia. Il suo nome rimane in orbita Milan, eppure proprio da qualche giorno la dirigenza dello Zenit San Pietroburgo ha fatto sapere di non voler fare alcuno sconto per Paredes, anzi.



PREZZO E CESC - L'intenzione dei russi infatti è di incassare almeno 35 milioni di euro garantiti per Paredes, ovvero anche in prestito ma alzando l'asticella: il riscatto dev'essere una formalità, altrimenti Leandro non lascerà San Pietroburgo, una decisione precisa della dirigenza con messaggio arrivato forte e chiaro al Milan. In questo caso, soltanto un'insistenza netta da parte del giocatore può far cambiare le cose. Anche perché nel frattempo Leonardo si è mosso concretamente su Cesc Fabregas, un'altra pista non semplice ma su cui il Diavolo sta lavorando; Paredes insieme a Sensi è un'alternativa. Alla ricerca di un centrocampista di qualità per svoltare da gennaio. Leandro ci spera, ma lo Zenit non molla...