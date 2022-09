L’argentino è stato il colpo finale della campagna acquisti dellama forse quello voluto maggiormente da, che cercava un regista vero e proprio, in grado di gestire i tempi di gioco.Il gol di Dusan Vlahovic contro lo Spezia pochi secondi dopo l’ingresso di Paredes allo stadio è il giusto auspicio per l’inizio in bianconero dell’argentino.Spesso Allegri ha aspettato a schierare subito in campo i nuovi acquisti;, così comeentrato nel secondo tempo contro la Roma. Paredes no, non è come gli altri;Solo due giorni di allenamento per l’ex Argentino, chiamato subito a prendere in mano il centrocampo della Juve, tanto criticato in questi ultimi anni.che scalda i motori prima dell’esordio in Champions League, proprio a Parigi. Al suo fianco, ci saranno due tra Locatelli - spostato da mezzala proprio per fare spazio all’argentino - Mckennie e Miretti., arrivato a Torino da pochi giorni e già chiamato a far fare il salto di qualità alla squadra.