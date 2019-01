E' bastato un retweet a un post su Twitter di un tifoso del Chelsea, che rispondeva sicuro su chi preferisse come rinforzo di gennaio per il centrocampo, per scatenare i tabloid inglesi e soprattutto lanciare ulteriori segnali sulle prossime mosse di mercato dei Blues. In primis, la sostituzione di Cesc Fabregas, fresco di esordio con la maglia del Monaco; sarà molto probabilmente l'ex Boca Juniors e Roma Leandro Paredes il regalo di Marina Granovskaia a Maurizio Sarri, in attesa di novità sul fronte Higuain.



Il centrocampista argentino ha deciso da tempo di lasciare la Russia, nonostante un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Troppo forte il desiderio di tornare a giocare in un campionato più competitivo e, dopo i sondaggi mai concretizzatisi in qualcosa di più del Milan, è stato il Chelsea ad accelerare. Pronta un'offerta di 30 milioni per lo Zenit San Pietroburgo e un contratto fino a giugno 2023 per il calciatore, il cui eventuale arrivo chiuderebbe le porte a un approdo a Londra del cagliaritano Nicolò Barella, oggetto dell'interesse di Inter e Napoli.