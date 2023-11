Dopo che il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha alimentato i dubbi sul suo futuro sulla panchina della Nazionale argentina, sono arrivate le parole del centrocampista della Roma Leandro Paredes, intercettato in aeroporto dai cronisti:



"Non dobbiamo farne un dramma, ne parleremo quando sarà il momento giusto. Siamo felici per la vittoria, abbiamo fatto la storia e dobbiamo goderci questo momento".



CONTRO IL BRASILE - "Ciò che è successo sugli spalti si è trasferito in campo, non è una cosa positiva. Abbiamo pensato solamente a noi stessi, non ci importava degli altri e abbiamo fatto la cosa migliore".