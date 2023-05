La Juventus ha già deciso che Leandro Paredes non continuerà nelle fila della squadra di Massimiliano Allegri la prossima stagione. Per questo il PSG, il suo club di origine, sta cercando una sistemazione per lui visto che neanche Christophe Galtier lo rivuole alla base. Secondo le informazioni di Fotomaç, il Boca Juniors sarebbe interessato al giocatore per la prossima stagione 2023-24.