Paredes segna dal dischetto in Frosinone-Roma: come cambiano i rigoristi

Dopo il tocco di mano di Okoli in Frosinone-Roma e il rigore concesso ai giallorossi, sul dischetto si è presentato un tiratore a sorpresa. Si tratta di Leandro Paredes, che ha calciato in porta superando Turati e firmando la rete dello 0-3 finale. Tre gol e tre punti per la Roma, che allo Stirpe ha scoperto un nuovo rigorista.



LA NUOVA GERARCHIA DEI RIGORISTI DELLA ROMA - La scelta di far tirare l’argentino è stata di Daniele De Rossi, che senza e Dybala e Lukaku in campo in quel momento ha preferito mandare sul dischetto l’ex Juventus rispetto a Pellegrini. Un segnale in vista del futuro, in cui la gerarchia dei rigoristi potrebbe cambiare. La prima scelta dell’allenatore - se in campo - è sempre Paulo Dybala; dietro di lui c’è Lukaku e subito dopo Paredes sta scavalcando Pellegrini come terza scelta. Per una Roma in evoluzione, e che ora potrebbe anche cambiare la gerarchia dei rigoristi.



I RIGORI DI PAREDES - Per Paredes si tratta del sesto rigore calciato in carriera durante la quale non ne ha sbagliato nessuno. In questa stagione aveva fatto centro anche contro Maignan nella sconfitta col Milan; due penalty trasformati anche in nazionale con l’Argentina e altri due messi a segno ai tempi dello Zenit nella stagione 2017/18 e in quella successiva.