Dos reputados científicos del Instituto Neurológico Mundial de Lomastop sintetizan un nuevo fármaco con una gran visión de juego pic.twitter.com/Au7AizhKdX — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 26, 2024





El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con @DaniParejo para que el futbolista nacido en Coslada amplíe su contrato — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 26, 2024

Ilsi tiene stretto il cervello del suo centrocampo. Lo ha prescritto il medico:Il Submarino Amarillo ha annunciato il rinnovo di, centrocampista spagnolo classe '89, che aveva il contratto in scadenza al termine di questa stagione: il legame è stato prolungato per altri due anni, fino al 30 giugno del 2026, un modo per confermare la fiducia a un giocatore perno della squadra, 33 presenze, 3 gol e 4 assist in questa stagione.Il Villarreal ha deciso di dare l'annuncio in una maniera non banale, con un simpatico video che coinvolge due esperti compagni di squadra,ed: l'ex portiere di Milan e Napoli e il centrocampista vestono i panni dei neurologi per analizzare il cervello di Parejo e sintetizzare un nuovo farmaco: il 'Parejo 2026'.- Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con Dani Parejo affinché il calciatore originario di Coslada possa rinnovare il contratto con il Submarino e difendere la maglia gialla per altre due stagioni.La conferenza stampa per il rinnovo di Dani Parejo si svolgerà domani, mercoledì, a partire dalle 10:15, nella sala stampa della Città dello Sport José Manuel Llaneza. Accesso esclusivo ai media.Daniel Parejo Muñoz (16 aprile 1989) è arrivato al Villarreal CF nella stagione 2020/21 dal Valencia CF. Il centrocampista - che, oltre al Ché, ha giocato per Real Madrid, Queens Park Rangers e Getafe - è sbarcato in piedi nel Submarino e presto è diventato titolare del centrocampo giallorosso.Tanto che, nella sua prima stagione da groguet, è diventato campione di UEFA Europa League con il Villarreal, segnando uno degli undici rigori decisivi a Danzica.Fisso nell'undici e maiuscolo negli schemi degli allenatori che sono passati per il club quando era calciatore groguet, Parejo è stato il giocatore che, in due delle quattro stagioni in maglia giallognola, ha totalizzato il maggior numero di minuti suonato da tutto lo staff. Nella stagione 2020/21 è stato il giocatore che ha giocato più minuti, accumulando un totale di 4.285 distribuiti su 53 partite; Nella stagione 2021/22 ha aggiunto 3.783 minuti in 48 partite, essendo il terzo giocatore a giocare di più solo dietro Pau Torres e Gero Rulli; e l'anno scorso è stato ancora una volta il giocatore della squadra che ha giocato più a lungo con 3.862 minuti in 50 partite.E in questa stagione, Dani Parejo continua ad essere un calciatore molto importante nella realtà. Ad oggi l'uomo di Coslada ha giocato complessivamente 33 partite tra tutte le competizioni, segnando tre gol e fornendo quattro assist.