Finale convulso al San Paolo, un pareggio che fa felice l'Atalanta ma manda su tutte le furie il Napoli. Nel mirino degli azzurri finiscono Giacomelli e Banti al VAR, rei di non aver annullato il 2-2 di Ilicic per un fallo di Kjaer su Llorente in area nerazzurra. Questo l'episodio incriminato:



Contatto scomposto Kjaer-Llorente nell’area di rigore dell’Atalanta, per l’arbitro è tutto regolare. Il difensore dell'Atalanta, però, va dritto sull'uomo senza neanche guardare la palla e stende l'attaccante spagnolo con entrambe le braccia. Per Giacomelli non è rigore, l'azione prosegue e arriva il 2-2 dell'Atalanta con Ilicic (in posizione regolare). Il VAR ricontrolla l'azione, ma non ritiene un chiaro errore quello di Giacomelli. Il contatto, però, era da rigore: decisione errata dell'arbitro e del VAR.



Dopo la conferma della validità del gol dal VAR, esplode la rabbia del Napoli: Insigne viene ammonito per proteste, i giocatori si rifiutano di riprendere il gioco. A pagare per tutti è il tecnico Carlo Ancelotti che si getta in campo dalla panchina: Giacomelli non accetta la condotta e punisce Ancelotti estraendo il cartellino rosso per l'allenatore. Il gioco riprende dopo svariati minuti, sotto i copiosi fischi dei tifosi partenopei.