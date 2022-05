Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo!

La Roma frena in casa con il Bologna e fa sorridere, che raggiungono. Il punto conquistato all'Olimpico porta la squadra di Mourinho a 59 punti, dieci lunghezze dalla Juve di Allegri e undici dal Napoli di Spalletti: a tre giornate dalla fine del campionato, il verdetto è aritmetico. Si completa così il quadro: saranno Milan, Inter, Juventus e Napoli a rappresentare l'Italia nella massima competizione europea nel 2022/23.Milan 77 puntiInter 75Napoli 70Juventus 69Roma 59Lazio 59FESTA NAPOLI - Immediata la reazione dei partenopei, che festeggiano sui social: "Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo! Siamo in Champions League.