Sono stati arrestati i sospetti di un attentato avvenuto a Parigi, non lontano dalla Bastiglia, nella zona di boulevard Richard Lenoir, vicino alla ex sede del giornale Charlie Hebdo, dove sono state accoltellate quattro persone, di cui due ferite gravi: attacco avvenuto davanti alla sede della società di produzione televisiva Premières Lignes Television, tra Rue Nicolas Appert e rue Gaby Sylvia.



LA DINAMICA - Gli attentatori armati di coltello avrebbero colpito alcuni giovani dipendenti della società, che stavano fumando fuori in strada, davanti alla targa che omaggia le vittime di Charlie Hebdo. Gli attentatori riportavano alcune vistose macchie di sangue: preso dopo poco il complice indo-pachistano in fuga in metropolitana