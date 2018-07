Notte di festa a Parigi e in tutta la Francia. Una gioia però rovinata da momenti di violenza e paura. Durante i festeggiamenti per la vittoria del secondo Mondiale della storia francese tra Parigi e Lione sono andati in scena momenti di pura follia. Come riportano media transalpini nella capitale, nel momento di massima euforia, decine di teppisti a volto coperto, mischiati tra la folla, hanno preso d'assalto e saccheggiato diverse vetrine e negozi, tra cui il Drugstore Publicis, nella zona compresa tra Champs-Élysées e Arco di Trionfo. In quella zona erano presenti centinaia di migliaia di persone, riversatisi nel centro città per far festa. Necessario l'intervento della polizia in assetto antisommossa: lancio di gas lacrimogeni e utilzzo di idranti per disperdere la folla, costretta poi dalla Prefettura ad evacuare l'intera zona entro mezzanotte. Più tranquilla la situazione a Place de la Concorde, dove non si sono registrati episodi di violenza.



IL BILANCIO - Il giorno dopo, il bilancio è pesante. Secondo quanto riportato dal prefetto di polizia, Michel Delpuech, sono 90 le persone fermate nella notte. In totale, ha aggiunto sono tra "12 e 15 i negozi" danneggiati dai casseurs. Delpuech ha così commentato: "Vista la folla presente, malgrado derive inaccettabili, si tratta di un bilancio piuttosto moderato".



SCONTRI A LIONE E ROUEN - Scontri e polizia coinvolta anche a Lione e nelle città di Rouen e Menton. Il Ministero dell'Interno francese ha affermato che, per garantire la sicurezza, in questo weekend sono stati impiegati circa 110.000 agenti. Da registrare, nella corso della nottata, due morti. Il primo ad Annecy, dove un uomo di 42 anni è annegato dopo essersi tuffato in un canale; il secondo a Saint-Felix dove, euforico, un uomo ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro un albero. Feriti anche tre bambini.