Tra i giocatori che, nelle prossime settimane, il Torino vorrebbe blindare con nuovi contratti c'è anche Vittorio Parigini. Dopo aver formalizzato il rinnovo di Iago Falque (lo spagnolo prolungherà fino al 2022) sarà l'attaccante della nazionale Under 21 a sottoscrivere un nuovo contratto con la società granata.



L'attuale contratto che lega Parigini al Torino ha come data di scadenza il 30 giugno 2020, i dirigenti granata e il procuratore del calciatore sono al lavoro per rinnovarlo per altri tre anni, fino al 2023.