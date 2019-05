Brutte notizie per Gigi Di Biagio e la sua Nazionale Under 21: Vittorionon potrà partecipare agli Europei di categoria. L'attaccante delquest'oggi ha abbandonato il ritiro della Nazionale a causa di un problema agli adduttori che lo ha condizionato anche nel finale di campionato."Ho fatto di tutto per esserci, non sono però riuscito a recuperare dall’infortunio. Il dispiacere e’ tanto. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti i miei compagni. Forza ragazzi, siamo un grande gruppo” ha scritto Parigini sul proprio profilo Instagram.