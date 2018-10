Tra i vari calciatori tenuti d'occhio dalla Fiorentina c'è anche Vittorio Parigini del Torino. Come riportato da Tuttosport, l'esterno offensivo classe '96 sta facendo bene in granata e in Nazionale, tanto da meritarsi le attenzioni della Juventus - che potrebbe girarlo in prestito al Sassuolo - e della Lazio. Urbano Cairo, però, vuole blindarlo: nuovo contratto fino al 2023, prima della fine dell'anno l'incontro con il procuratore, con il calciatore che gradisce l'opzione.