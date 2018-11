Vittorio Parigini è stato uno dei migliori tra i calciatori dell'Italia Under 21 che sono scesi in campo nell'amichevole contro la Germania, l'attaccante del Torino ha anche segnato la rete del momentaneo vantaggio azzurro. Al termine della partita, ai microfoni di Rai Sport, l'attaccante ha parlato del suo ottimo inizio di stagione.



"Vorrei avere più spazio, anche se rispetto le scelte dell’allenatore. Il rapporto con Mazzarri? E’ come un papà, mi aiuta e mi dà consigli" ha dichiarato Parigini. L'attaccante ha poi parlato della Nazionale: "È un periodo no, ma abbiamo disputato una buona prestazione. Non ci aspettavamo questa sconfitta. Nella prima frazione di gara abbiamo aggredito molto e siamo passati in vantaggio, poi siamo calati nel secondo tempo e sono loro sono stati bravi portare a casa la vittoria”.