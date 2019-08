Spedito a Parigi nell'ambito dell'operazione Neymar. Oppure rinforzo ideale per il centrocampo dell'Inter. Ivan Rakitic non ne può più. Lo scrive Mundo Deportivo, con il centrocampista croato che, per la seconda estate consecutiva, ha a che fare con le voci di mercato che lo danno fuori dal progetto catalano. Ma se l'estate scorsa è stato tranquillo, quest'anno, esausto, in parte turbato, ha sentito la necessità di parlare con Valverde: il numero 4 blaugrana vuole restare.



Concentro al 100% sul Barcellona, Rakitic non ha paura della concorrenza nel ruolo con l'arrivo di De Jong, e lo stesso Valverde, a fatti, gli dà fiducia, visto che è stato il più utilizzato in questo precampionato: calciatore concentrato e sul pezzo, come testimonia il gol al Napoli. Con buona pace del mercato, che a Rakitic, quest'anno, dà più fastidio del solito.