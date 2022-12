Il Torino comincia a discutere le strategie di mercato in vista di gennaio. La necessità per Ivan Juric è un terzino destro che sappia affrontare entrambe le fasi di gioco. Secondo quanto riporta da La Stampa, il profilo giusto rilevato dai granata è quello di Fabiano Parisi, laterale dell’Empoli che ha estimatori sia in Germania – Wolfsburg – sia in Premier – Everton su tutte - che in Francia - Nizza -.