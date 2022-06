Dal ritiro della sua Nazionale, Gareth Bale è stato incalzato dai giornalisti sul suo futuro. L’ormai ex Real Madrid sarà un parametro zero dalla fine di giugno e su di lui le voci impazzano. Nei giorni scorsi, il gallese ha seccamente rifiutato l’ipotesi Getafe, cosa che non ha fatto invece per le sirene che lo vedono tornare in patria, al Cardiff. “Ho più opzioni, più destinazioni possibili ma devo prendermi del tempo, ne devo discutere con la mia famiglia e i medici che mi seguono per fare la scelta migliore per tutti”, ha detto.