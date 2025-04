Parla il legale di Fagioli: "Per lui il capitolo è chiuso, vuole definire gli aspetti penali più in fretta possibile"

Getty Images

Armando, avvocato del centrocampista della Fiorentina Nicolò, ha fatto il punto della situazione dopo aver incontrato in Procura i pm di Milano che indagano sul nuovo filone del caso scommesse emerso qualche giorno fa:"Nicolò ha già fatto un percorso, anche psicologico e con gli interrogatori nelle indagini. Ha già pagato con la squalifica sul fronte della giustizia sportiva., non c'è nulla di nuovo, anche se ovviamente questa nuova uscita di atti e di notizie lo ha destabilizzato, e".

Si è parlato negli ultimi giorni di Fagioli come di un collettore, cioè di una persona che, all'epoca dei fatti contestati, avvicinava altri soggetti per conto degli organizzatori del giro al fine di introdurceli e ampliarlo.Come afferma l'avvocato, Fagioli ha scontato una, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA. Eventuali altri provvedimenti affliggerebbero dunque la sfera penale, ma Fagioli potrebbe essere in grado di affrancarsene, riporta Sport Mediaset, pagando una semplice sanzione pecuniaria.